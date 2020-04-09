Король Таиланда устал от карантина с 20 наложницами и улетел на фестиваль

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х устал от добровольного карантина за границей и улетел на родину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В конце марта Маха прилетел в Германию, снял все номера баварской четырехзвездочной гостиницы Grand Hotel Sonnenbichl и уединился в ней со свитой и 20 наложницами. Первоначально он хотел переждать эпидемию там, но всего через несколько дней его планы изменились. Король решил вернуться в Бангкок и принять участие в фестивале «Чакри».

Маха покинул отель глубокой ночью, добрался до международного аэропорта Мюнхена и сел в самолет до Цюриха. Там он встретился со своей четвертой женой — 41-летней Сутхидой, которая не поехала в баварскую гостиницу с наложницами и дожидалась мужа в Швейцарии. Вместе они пересели на самолет авиакомпании Thai Airways и вылетели в Бангкок. 119 придворных, сопровождавших короля, также отправили в Таиланд с подозрением на заражение коронавирусом.

Маха Вачиралонгкорн был женат четыре раза. В 1977 году будущий король заключил брак с двоюродной сестрой, принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Спустя три года они расстались, но официально развод был оформлен лишь в 1993 году. К тому времени принц жил с любовницей — актрисой Ювадхидой Полпрасет. В 1994 году они зарегистрировали брак, а через два года принцесса сбежала в Великобританию.

Принц объяснил разрыв тем, что супруга изменяла ему с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. Он назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу Фу и нашел третью жену — простолюдинку Срирасми Акхарапхонгпричу. В мае 2014 года в прессу просочились фотографии, на которых Срирасми, одетая только в стринги, кормит Фу Фу праздничным тортом. Через несколько месяцев она лишилась титула из-за обвинений в коррупции, а пудель скончался.

Четвертый и последний брак был заключен в мае 2019 года. 66-летний король женился на 40-летней Сутхиде Тиджай — бывшей стюардессе, которая возглавляла его личную охрану. Всего через несколько месяцев у Махи появилась новая фаворитка — Сининат Вонгваджирапакди, также служившая в королевской охране. В июле она получила титул благородного королевского консорта, который не использовался около 100 лет, но уже в октябре попала в опалу и лишилась всего.

По последним данным, к 9 апреля в мире выявлено 1,57 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 91,9 тысячи человек, 345,9 тысячи человек выздоровели. В Таиланде выявлено 2423 случая заражения, умерли 32 человека.

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