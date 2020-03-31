Король Таиланда самоизолировался за границей с десятками любовниц

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х самоизолировался из-за коронавируса с 20 наложницами в роскошном отеле за границей. Об этом сообщает Daily Mirror.

67-летний тайский король выкупил все номера четырехзвездочного немецкого отеля Grand Hotel Sonnenbichl и разместился там на время карантина с десятками любовниц, отмечают немецкие СМИ. Находились ли его жены вместе с ним, не уточняется. Власти Германии дали официальное разрешение Раме Х на въезд и отдых в стране несмотря на режим всеобщей изоляции.

Как только новость о его поездке просочилась в соцсети, тайцы ополчились на своего короля. Они ввели в Twitter хештег, который в переводе с тайского означает: «Зачем нам нужен король?» Под этим хештегом сделано уже более миллиона публикаций. Местные жители выразили свое негодование невзирая на тайский закон, согласно которому за оскорбление монархии грозит тюремный срок до 15 лет.

Маха Вачиралонгкорн был женат четыре раза. В 1977 году будущий король заключил брак с двоюродной сестрой, принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Спустя три года они расстались, но официально развод был оформлен лишь в 1993 году. К тому времени принц жил с любовницей — актрисой Ювадхидой Полпрасет. В 1994 году они зарегистрировали брак, а через два года принцесса сбежала в Великобританию.

Принц объяснил разрыв тем, что супруга изменяла ему с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. Он назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу Фу и нашел третью жену — простолюдинку Срирасми Акхарапхонгпричу. В мае 2014 года в прессу просочились фотографии, на которых Срирасми, одетая только в стринги, кормит Фу Фу праздничным тортом. Через несколько месяцев она лишилась титула из-за обвинений в коррупции, а пудель скончался.

Четвертый и последний брак был заключен в мае 2019 года. 66-летний король женился на 40-летней Сутхиде Тиджай — бывшей стюардессе, которая возглавляла его личную охрану. Опальная фаворитка Сининат Вонгваджирапакди на семь лет моложе Сутхиды. Она также служила в охране короля.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!