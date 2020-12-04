Десятки грабителей захватили город, взорвали банк и разбросали тысячи купюр

Десятки грабителей на два часа захватили город Крисиума в бразильском штате Санта-Катарина, взорвали банк и скрылись, разбрасывая по улицам деньги. Об этом сообщает издание The Guardian.

Около 30 преступников с крупнокалиберным оружием проехали по городу на колонне автомобилей класса люкс. Они заблокировали все выезды из центральной части Крисиумы, в том числе тоннель, ведущий в соседний город, и взяли в заложники шестерых дорожных рабочих.

Предположительной целью налета были городские банки, один из которых грабители заминировали и взорвали. После двухчасового противостояния с полицией им удалось скрыться. Чтобы помешать погоне, при отступлении они разбрасывали пачки купюр, на которые тут же набрасывались местные жители. Четверо горожан успели подобрать 810 тысяч реалов (11,7 миллиона рублей), но были арестованы.

Во время перестрелки были ранены два полицейских, передает издание Unilad. Предположительно, двое преступников также получили ранения.

В ноябре сообщалось, что в итальянском городе Милан грабители проникли в банк по канализации, вскрыли 20 сейфов и уползли обратно в трубу. Полицейские бросились за ними, но не смогли их найти.