Грабители из канализации вскрыли 20 банковских сейфов и уползли обратно в трубу

В итальянском городе Милан вооруженные бандиты уползли из ограбленного банка по канализационной трубе. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Ограбление произошло во вторник, 3 ноября. Двое грабителей ворвались в отделение банка Crédit Agricole через главный вход и направили оружие на его сотрудников. Затем из канализационного люка в помещении банка вылезли еще двое злоумышленников.

Пока они вскрывали сейфы, одному из сотрудников банка удалось сбежать, двух других грабители взяли в заложники. Тем временем банк окружили десятки сотрудников полиции. Когда они попытались войти в банк, злоумышленники включили огнетушитель, воспользовались начавшейся неразберихой и скрылись в люке. Полицейские бросились за ними, но не смогли их найти.

Во время ограбления злоумышленникам удалось обчистить 20 индивидуальных сейфов. Информации об их содержимом нет.

В 2019 году сообщалось, что в бельгийском городе Антверпен воры проникли в хранилище банка, обслуживающего крупнейший алмазный рынок мира, и обчистили десятки ячеек с драгоценными камнями. После кражи они ушли по узкой канализационной трубе.