Воры не вынесли запрета на алкоголь и прорыли тоннель в винный магазин

В южноафриканском городе Йоханнесбург воры прорыли тоннель в закрытый из-за карантина по коронавирусу винный магазин и похитили значительное количество алкоголя. Об этом сообщает южноафриканский сайт TimesLive.

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Кражу заметили накануне снятия двухмесячного запрета на продажу спиртных напитков. Сотрудница магазина, пришедшая готовить его к открытию, обнаружила проделанный в полу ход. Как выяснилось, злоумышленники прошли по подземным коммуникациям для электрокабелей и отвода дождевой воды, затем пробили бетонный пол и поднялись в торговый зал.

Запись с камер видеонаблюдения показала, что в первый раз воры появились в магазине 21 мая, за десять дней до ослабления карантина. В торговом зале орудовали три человека, однако под землей их могли ждать сообщники. Злоумышленники несколько раз возвращались в магазин и вынесли запасы водки, виски, бренди, сидра и пива на 300 тысяч рэндов (1,2 миллиона рублей).

27 марта власти ЮАР ввели строгие карантинные меры. Жителям страны разрешено покидать дома только для того, чтобы обратиться к врачу, сходить за продуктами или пройтись в одиночестве. Сигареты и алкоголь не продаются, гулять с домашними животными или заниматься бегом нельзя. С начала эпидемии в ЮАР выявили 35,8 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, погибли 755 человек.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Ла-Верн, штат Калифорния, вор забрался в продуктовый магазин по лазу, который проделал в стене. Вор несколько минут ползал между полками с товарами, пытаясь открыть двери. Когда сработала сигнализация, он вскочил на ноги, подбежал к своему лазу и покинул магазин тем же способом, которым пришел.

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