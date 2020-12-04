Умерла родившаяся при царе петербурженка

Старейшая жительница Санкт-Петербурга Клавдия Селюженок, родившаяся при царской власти, скончалась в возрасте 108 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Невского района.

Собеседник агентства уточнил, что появившаяся на свет еще при императоре Николае II россиянка отметила день рождения чуть меньше месяца назад. «7 ноября ей исполнилось 108 лет, а 2 декабря она умерла у себя дома», — рассказал он.

В администрации подчеркнули, что петербурженке предлагали госпитализацию, однако она отказалась. Уточнить причину жалоб женщины собеседник агентства не сумел.

По неофициальной информации, у Селюженок был выявлен COVID-19.

Ранее сообщалось, что россиянин умер из-за отказа внутренних органов после посещения Занзибара. Уточнялось, что казанский бизнесмен Марат Якупов, переболевший коронавирусом, полетел восстанавливать силы у океана в ноябре. Однако через шесть дней после возвращения с острова он почувствовал себя плохо: поднялась высокая температура, которую невозможно было надолго сбить таблетками.