Россиянин умер из-за отказа внутренних органов после посещения Занзибара

Российский турист умер от малярии после посещения Занзибара — в результате осложнений болезни у него отказали внутренние органы. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По данным интернет-газеты, в ноябре казанский бизнесмен Марат Якупов, переболевший коронавирусом, полетел восстанавливать силы у океана. Однако через шесть дней после возвращения с острова он почувствовал себя плохо: поднялась высокая температура, которую невозможно было надолго сбить таблетками.

Как рассказал журналистам родной брат путешественника Ленар, мужчина не понимал, что с ним происходит, пока не прочитал новость о смерти другого бизнесмена, Александра Донского-младшего, тоже побывавшего на Занзибаре и подхватившего там малярию.

Решив, что опасная болезнь может быть и у него, турист сразу поехал в Республиканскую инфекционную больницу и сдал анализы. Диагноз подтвердился — «тропическая малярия».

На следующий день, по словам Ленара, он приехал навестить брата, и тот «выглядел нормально, бегал по больнице», а еще через день умер от полиорганной недостаточности — отказали почти все внутренние органы.

Брат погибшего отметил, что одновременно с Маратом малярией заболел еще один житель Татарстана, с которым бизнесмен познакомился на острове. Сейчас мужчина находится в той же инфекционной больнице, о его состоянии ничего не известно.

«С первого самолета с Занзибара пришли двое с малярией, а сколько самолетов еще прилетит? Из Казани за 10 дней тысяча человек на Занзибар слетала», — сказал он, призвав туристов, решивших отдохнуть в тропической стране, быть «максимально осторожными» и сделать все необходимые прививки.

В пресс-службе минздрава Республики Татарстан журналистам сообщили, что смертей от малярии в регионе не было зафиксировано в течение многих лет. А заражение за тот же период было всего одно — тогда человек привез инфекцию из Анголы, и ему успели оказать необходимую помощь.

О смерти российского бизнесмена и сына бывшего мэра Архангельска Александра Донского стало известно в конце ноября. По словам чиновника, при покупке тура туриста не предупредили о необходимости сделать прививку от смертельной болезни, а по возвращении в Россию врачи не смогли поставить ему правильный диагноз и лечили от коронавируса. Когда медики наконец поняли, чем на самом деле болеет пациент, они не смогли быстро найти нужное лекарство.