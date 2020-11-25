Сын российского чиновника умер от тяжелой болезни после посещения Занзибара

Сын бывшего мэра Архангельска Александра Донского умер после посещения Занзибара. Бизнесмен заразился на острове малярией, которую российские врачи приняли за коронавирус, пишет «29.ru».

По данным портала, Александр Донской-младший, известный как основатель петербургских туристических аттракционов «Дом вверх дном», «Внутри человека» и «Музей иллюзий», летал на остров вместе с семьей в середине ноября. По словам его отца, при покупке тура туриста не предупредили об угрозе тяжелого заболевания и необходимости сделать прививку.

Вернувшись с Занзибара, мужчина отправился в деловую поездку в Ижевск и внезапно почувствовал себя плохо. Туристу дважды вызывали скорую, а затем отправили его в «ковидный» стационар. Ждать результатов теста пришлось неделю.

«Его стали лечить жаропонижающими. И только потом, когда мы стали поднимать всех на уши, добились, чтобы его перевели в другую больницу. Но в итоге его положили в инфекционную, туда, где тоже есть ковидные больные», — рассказал отец мужчины.

Поставить сыну диагноз, по его словам, смог только один из его знакомых врачей — он предположил, что турист заразился «какой-то африканской болезнью». «Когда врачи все-таки выявили малярию, выяснилось, что от нее нет лекарств не только в самом Ижевске, но и в Казани. Мы бросили клич, нашли его в одном месте в Москве. Но когда самолет с лекарством сел в Ижевске, Саша уже умер», — рассказал бывший мэр Архангельска.

Он назвал ситуацию с его сыном «убийством», в котором виновны «непрофессиональные» врачи, отсутствие нужной техники и тестов.

«Моего сына не вернешь, но я хочу, чтобы эту проблему решили — с ней сталкиваются и другие. Мне написала одна женщина — у нее дочь умерла от малярии, тоже после поездки на Занзибар. Точно так же ей не поставили правильный диагноз», — отметил чиновник, подчеркнув, что сделает все возможное, чтобы привлечь к ситуации внимание должностных лиц в сфере туризма и здравоохранения.

В мае стало известно, что российские ученые приблизились к созданию первого отечественного лекарства от малярии. Ожидается, что проект будет реализован к 2024 году.