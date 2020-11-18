Россиянка купила тур «все включено» на Занзибар и пожаловалась на голодный отпуск

Россиянка, отдохнувшая на Занзибаре, выбрала тур с системой «все включено» и пожалела. Своими впечатлениями от «голодного» отпуска она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила туристка, на острове она проживала в бюджетном четырехзвездочном отеле. Питание там оказалось скудным. На завтрак, по ее словам, подавали жареную яичницу с «сырым глазком», лапшу с луком и овощами, жареную картошку, тосты и сосиски.

«Теперь заглянем на обед. Первое — суп, густой и с запахом то ли тыквы, то ли какого-то местного овоща. Второе — рыба или курица и один вид гарнира. Десерт — мелко нарезанные фрукты в рассоле. Попробуйте накормить этим ребенка, и вы все поймете», — написала она, отметив, что на ужин приносили то же самое, только без первого блюда.

На гарнир, по словам женщины, подавали картошку-фри, макароны или безвкусные тушеные овощи. «Я питалась только фруктами, потому и похудела. Рыбу я не люблю, мяса не было, гарниры мне не нравились», — отметила она.

Подводя итог, россиянка посоветовала туристам брать в отеле только завтраки. «Обедать и ужинать там смысла нет никакого, только зря переплачивать деньги за тур», — написала автор блога.

Ранее российский турист, слетавший на Занзибар во время пандемии коронавируса, рассказал о главных изъянах Танзании и сравнил ее с Турцией. По словам путешественника, больше всего ему не понравились огромные очереди в аэропорту на оформление визы, которая стоит 50 долларов с человека, и взимание налога на проживание в отеле.