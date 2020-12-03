Стала известна судьба выгнанных из отеля на Занзибаре россиян

Россияне, которых выгнали из отеля на Занзибаре, смогли успешно разместиться в гостинице и продолжили свой отдых. Их судьба стала известна из сообщения представителя туроператора AnexTour, появившегося в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по словам сотрудника авиакомпании, путешественники заселились в объект размещения 1 декабря, и сейчас довольны итоговым разрешением ситуации.

«Размещение гостей сейчас организовано в отеле с повышением категории звездности и стоимости, в качестве компенсации также предоставлен апгрейд питания с завтраком до полного пансиона», — пояснили специалисты.

Кроме того, туристам возместили средства, вынужденно потраченные на бронирование другого жилья. Как отметили в AnexTour, Занзибар впервые столкнулся с таким потоком туристов, поэтому временами в отелях возникает «овербукинг».

«Гостиницы на курортах преимущественно имеют маленький номерной фонд, это осложняет возможности подбора альтернатив», — добавили в компании.

Ранее в декабре путешественница, прилетевшая на Занзибар, рассказала, что ее выгнали из местного отеля по вине туроператора. Так, по словам девушки, она пыталась заселиться в гостиницу по ваучеру Anex Tour, однако сотрудники объекта размещения заявили, что проживание не оплачено. Тогда ей пришлось заплатить за две ночи в отеле самой, а затем поселиться в другой гостинице.