Россиян отказались заселять в отель на Занзибаре

Путешественница, прилетевшая на Занзибар, рассказала, что ее выгнали из местного отеля по вине туроператора. Такой информацией она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам девушки, она пыталась заселиться в гостиницу по ваучеру Anex Tour, однако сотрудники объекта размещения заявили, что проживание не оплачено. Тогда ей пришлось заплатить за две ночи в отеле самостоятельно, а спустя два дня ее выселили, поскольку туроператор так и не решил вопрос.

Как выяснилось позже, у сотрудников Anex Tour ушло четыре дня на то, чтобы разобраться в проблеме. «Гид компании дословно сказал: "Ваш турагент не забронировал отель и не оплатил проживание, звоните на горячую линию и решайте вопрос". Но как это возможно вообще? Если туроператором выданы документы, то и тур оплачен!» — возмутилась туристка.

Девушка добавила, что проблема могла возникнуть из-за большого количества туристов на Занзибаре и «овербукинга» в гостиницах. «Занзибар переполнен. Вообще местные никогда не видели столько туристов в этих местах. Я не отговариваю вас от поездки в эту прекрасную африканскую страну, просто будьте готовы к небольшим трудностям», — подытожила она.

В ноябре российских туристов, прилетевших на Занзибар, отказались заселять в отель. Выяснилось, что бронь не подтверждена, и мест для новых постояльцев нет. Некоторые решили доплатить, несмотря на купленные туры, остальным туристам пришлось ждать пять часов, прежде чем туроператор предложил поехать в другой отель, классом ниже.