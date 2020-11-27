Побывавшие на Занзибаре россияне назвали главные минусы путешествия

Россияне, побывавшие на Занзибаре, назвали главные минусы путешествия на остров. Своими впечатлениями они поделились с газетой «Pro Город Самара».

В первую очередь туристы пожаловались на долгую дорогу на курорт, которая заняла 12 вместо обещанных 10 часов. «Прямой рейс на самом деле не прямой: самолет осуществляет дозаправку в Дар-эс-Саламе», — рассказали они, отметив, что аэропорт на самом острове оказался «не готов к большому потоку туристов».

Кроме того, по словам россиян, на Занзибаре туристам приходится платить туристический налог на проживание в отеле, который составляет один доллар за одну ночь, в то время как сами гостиницы зачастую «не соответствуют своей категории».

«За "пятерки" выдают "четверки". Некоторые отели запрещают проносить еду и напитки "с улицы", тогда как в самих объектах за приличные деньги выдаются мизерные порции», — отметили россияне.

Еще одним моментом, который стоит учитывать при планировании путешествия, туристы назвали приливы и отливы. По их словам, для того чтобы путешественникам не приходилось идти несколько километров до океана, им следует разобраться в специальной карте. Впрочем, на острове есть два «стабильных в этом плане» пляжа — Нунгви и Кендва.

Также россияне предупредили о том, что на Занзибаре плохо развит общественный транспорт, и призвали соотечественников брать в аренду у местных жителей скутер или велосипед. «Но мы нетребовательные туристы, объездили всю Азию и часть Африки. В любом случае, красивая природа Занзибара затмевает все минусы. Он заслуживает внимания», — подытожили они.

Ранее стало известно, что на российскую туристку напали с ножом возле отеля на Занзибаре. Вооруженный грабитель забрал у девушки рюкзак с телефоном и другими ценными вещами.