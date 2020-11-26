На российскую туристку напали с ножом возле отеля на Занзибаре

На Занзибаре грабитель с ножом напал на туристку из Санкт-Петербурга. Об этом сама россиянка рассказала автору блога «Дзен-дец» на платформе «Яндекс Дзен».

По словам пострадавшей Кристины, инцидент произошел в районе одного из самых популярных пляжей Занзибара — Нунгви. Девушка возвращалась к своему отелю Opera Hotel, когда к ней подошел неизвестный и попытался выхватить рюкзак. Туристка стала сопротивляться, тогда грабитель полоснул ее ножом по руке, выхватил вещи и убежал.

В отеле Кристине оказали первую помощь и предоставили телефон для связи с мамой — ее смартфон, как и другие вещи, остались в украденном рюкзаке. В то же время местные полицейские, по словам россиянки, так ничего и не предприняли. В участок ее вызвали только несколько дней спустя, а затем перенесли встречу.

Ранее стало известно, что сын бывшего мэра Архангельска умер от малярии после посещения Занзибара. По словам чиновника, при покупке тура туриста не предупредили о необходимости сделать прививку от смертельной болезни, а по возвращении в Россию врачи не смогли поставить ему правильный диагноз и лечили от коронавируса.