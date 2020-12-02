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Восьмилетняя российская девочка закормила полуторагодовалого брата до смерти

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Восьмилетняя жительница Дзержинска закормила полуторагодовалого брата до смерти. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По информации следствия, ребенок умер в результате остановки дыхания после того, как восьмилетняя девочка накормила его. Дыхательные пути мальчика были забиты едой, он задохнулся.

Ранее дети в шутку закопали брата в песок и убили его. Многодетная семья приехала отдыхать в российский курортный поселок Витязево и разбила палатку на берегу моря. Утром, пока взрослые спали, трое сыновей начали закапывать друг друга в песок. Ради шутки мальчики решили закопать младшего восьмилетнего брата полностью и случайно убили его — ребенок подавился песком и задохнулся.

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