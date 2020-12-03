Реформатор советской медицины умер после заражения коронавирусом

Бывший руководитель Минздрава Бурятии Владимир Тармаев, который ввел всеобщую диспансеризацию в республике, скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Instagram Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (БСМП) имени Ангапова в Улан-Удэ.

Коллеги называли Тармаева министром-реформатором. Помимо введения всеобщей диспансеризации, он открыл двухэтажную поликлинику на 150 посещений в смену и построил здания восьми участковых больниц, амбулаторий и фельдшерских пунктов. Он возглавлял ведомство в 1980-1990-е годы. До этого 18 лет руководил Баунтовской центральной районной больницей.

В больнице отметили, что бывший глава ведомства скончался в ковидном стационаре, оказывающем медицинскую помощь людям с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За вклад в развитие здравоохранения республики Тармаев награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Ранее после заражения коронавирусом скончался президент «Ростагроэкспорта», создатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров. Бизнесмен сдал положительный тест на коронавирус 7 ноября. Ему было 73 года.