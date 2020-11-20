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Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

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Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался в возрасте 73 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте республиканской митрополии.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита и распорядился организовать похороны священнослужителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента республики.

8 августа от осложнений, связанных с коронавирусом, умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Ему было 79 лет.

В июне от двусторонней пневмонии умер болевший COVID-19 глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров).

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (в миру — Ашурков Иван Андреевич) родился 25 мая 1947 года в Курской области. В 2012 году был возведен в сан митрополита. Награжден орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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