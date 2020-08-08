Митрополит РПЦ умер от осложнений после коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор умер от осложнений, связанных с коронавирусом, ему было 79 лет. Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

«Владыке вместе с другими церковными судьями довелось с нуля создавать практику рассмотрения дел на высшем церковном судебном уровне. Большая часть дел — это были апелляции на решения епархиального уровня», — написал епископ. Он также заострил внимание на беспристрастности и строгом нейтралитете, который митрополит выдерживал на заседаниях РПЦ, «даже тогда, когда ему почти хамили».

«Царство небесное!» — написал епископ.

Митрополит Исидор с 1977 по 1987 год возглавлял Архангельскую кафедру, после чего был назначен архиереем Кубани и прослужил на этой кафедре 33 года. Кроме того, с 2008 года он был председателем Высшего общецерковного суда.

В июне от двусторонней пневмонии умер болевший COVID-19 глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров). В мае на 50-м году жизни умер уставщик московского Данилова ставропигиального мужского монастыря иеродиакон Димитрий (Николаев), который также был болен COVID-19.