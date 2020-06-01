Митрополит Чувашии умер от пневмонии

Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) умер от двусторонней пневмонии. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Чувашской митрополии. Рабочая группа при патриархате в своем Telegram-канале уточнила, что митрополит был заражен коронавирусом

«Митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу и переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония», — говорится в сообщении. По информации «Московского комсомольца», священник умер в скорой, когда его перевозили в московскую больницу.

«Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд... (...) Его кончина — большая потеря для всех нас. Убежден, что память о нем навсегда останется в истории республики и будет жить в сердцах ее жителей», — выразил свои соболезнования врио главы Чувашии Олег Николаев в своем Instagram.

За последнее время с коронавирусной инфекцией также были госпитализированы несколько известных московских священнослужителей — протоиереи Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов. 8 мая стало известно о заражении главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия (Смирнова), который наказал россиянам просить милостыню в изоляции и назвал коронавирус «чрезвычайно полезным явлением». Днем ранее, 7 мая, на 50-м году жизни умер уставщик московского Данилова ставропигиального мужского монастыря иеродиакон Димитрий (Николаев), который также был болен COVID-19.

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