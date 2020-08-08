Экзорцист РПЦ умер после заражения коронавирусом

Насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте обители.

В сообщении говорится, что архимандрит умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. «Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием», — сказали в монастыре.

Священнослужитель известен обрядами экзорцизма, которые он проводил в Петропавловском храме рядом с лаврой. В православной традиции их называют отчитками или чином исцеления одержимых нечистыми духами.

Ранее 8 августа умер и другой представитель РПЦ — митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Он тоже умер от осложнений, вызванных коронавирусом.