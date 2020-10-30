«Хакеров ГРУ» снова обвинили в атаке на Демпартию США

Группа российских хакеров, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года, снова предприняла атаку на Демократическую партию США. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников агентства, организатором стала группировка Fancy Bear, которая, по заявлению Reuters, контролируется главным управлением Генштаба ВС России (орган российской военной разведки, более известен, как ГРУ). Отмечается, что целями атак, предпринятых летом 2020 года, стали отделения Демпартии США в штатах Индиана и Калифорния, а также аналитические центры в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Так, атакам хакеров подверглись Центр американского прогресса, Совет по международным отношениям и вашингтонский Фонд Карнеги за международный мир. При этом и в данных организациях, и в отделениях Демократической партии заявили, что действия злоумышленников не увенчались успехом.

Как отмечает Reuters, на активность хакеров прошедшим летом обратили внимание специалисты Microsoft: по их данным, некие злоумышленники пытались взломать более 200 организаций, многие из которых так или иначе связаны с президентскими выборами 2020 года. По утверждению агентства, Microsoft смогла установить, что к атакам была причастна именно Fancy Bear. Однако подтвердить эту информацию Reuters в компании отказались. Масштаб действий хакеров пока тоже точно не установлен, сообщает агентство.

В сентябре сообщалось, что хакеры, якобы действующие по заданию российского государства, совершили попытку подорвать кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Отмечалось, что жертвами взлома стали сотрудники фирмы SKDKnickerbocker, ведущей стратегию и коммуникации штаба Байдена, а также обслуживающей других видных демократов.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.