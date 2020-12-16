Захарова призвала УЕФА и ФИФА указать США на их место

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на санкции, которые США ввели против футбольного клуба «Ахмат». Об этом представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, его трансляция ведется на странице ведомства в Facebook.

По словам дипломата, Вашингтон «опроверг здравый смысл», включив клуб Российской премьер-лиги в черные списки. Захарова считает, что в этой связи УЕФА и ФИФА должны высказаться как крупнейшие международные спортивные ассоциации. «А по большому счету, здесь мнение-то и не нужно, здесь нужно просто указать Вашингтону его место в мире футбола», — подчеркнула она.

Ранее Захарова называла надуманными основания для санкций США, введенных против окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Американский Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского из-за «нарушений человеческих прав». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат» и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

В британский санкционный список попали бывший глава полиции города Аргун Аюб Катаев и заместитель министра внутренних дел республики Апты Алаудинов. Отдельно как ответственный за пытки и другие преступления против представителей сексуальных меньшинств там указан спецотряд быстрого реагирования «Терек».

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