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Захарова прокомментировала санкции США против Кадырова

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Санкции США против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова из-за нарушения им человеческих прав надуманы и не имеют под собой доказательств. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, оно опубликовано на сайте ведомства.

«Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это — неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека"», — отметила Захарова.

При этом, подчеркнула она, неясно, почему авторы нового списка включили в него футбольный клуб «Ахмат».

«Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн "Чайка" — очевидно, по причине того, что он находится в Москве возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль "озаботиться" футбольным клубом"», — сыронизировала дипломат.

10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Американский Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского из-за «нарушений человеческих прав». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат» и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».


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