Кадыров назвал «дебилизмом» санкции США против него и его окружения

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал «дебилизмом» санкции США против него, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Он прокомментировал решение американского Минфина в своем Telegram-канале.

«Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название — "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — написал он.

Также Кадыров привел в пример лидера «Аль-Каиды» (международная террористическая группировка, запрещена в РФ) Усаму бен Ладена, назвав его «международным террористом №1», и напомнив, что он и члены его семьи жили в США, а его братья «управляли собственными бизнес-компаниями в разных уголках земного шара». «Несмотря на это, никто из них мистическим образом не попал под санкции Соединенных Штатов и спокойно занимался своим делом», — подчеркнул он.

Глава Чечни счел такое поведение лицемерным и добавил, что на республику и ее развитие эти санкции «никак не влияют». Он заявил, что «позорные санкции еще аукнутся США», и назвал произошедшее «действительно черной страницей в истории этого государства».

Ранее США синхронно с Великобританией ввели санкции против Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Американский Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского из-за «нарушений человеческих прав». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат» и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».