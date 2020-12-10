В Верховном суде заявили о работе над гуманизацией уголовного законодательства

Верховный суд России последовательно работает над гуманизацией уголовного законодательства. Об этом заявил руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов после обсуждения темы дальнейшей гуманизации на заседании СПЧ под председательством президента РФ, передает ТАСС.

По его словам, проведенные по инициативе суда изменения позволили снизить численность содержащихся в тюрьмах, а также получили высокие оценки зарубежных коллег.

«Часто российское правосудие упрекают в инквизиционной составляющей, сформирован общественный штамп о том, что судебная система носит обвинительный уклон. Но за 20 лет число лиц в местах лишения свободы сократилось более чем вдвое и к таким системным результатам во многом привели инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного законодательства», — сказал руководитель пресс-службы.

Среди предложений Верховного суда — реализованные в законодательстве инициативы о декриминализации ряда наименее тяжких уголовных статей, введение первоначально административной ответственности перед применением ряда статей УК, введение института судебных штрафов, позволяющих освобождать от уголовной ответственности, и ряд других.

По словам Одинцова, в отношении четверти подсудимых суды прекращают уголовные дела по различным основаниям.

«Никаких установок, кроме как быть объективным и справедливым, российский суд не имеет. Деятельность судебной системы направлена скорее на гуманизацию уголовного законодательства, что в свою очередь признали не только отечественные эксперты, но и коллеги из-за рубежа. К примеру, Европейская комиссия по эффективности правосудия Совета Европы, которую сложно обвинить в какой- то предвзятости или заинтересованности», — добавил он.