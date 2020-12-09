Госдума приняла закон о гарантиях бывшему президенту России

Госдума приняла закон о расширении гарантий неприкосновенности бывшим президентам России. Документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента, принят для реализации новых норм Конституции России.

Согласно документу, экс-главу государства нельзя привлечь к ответственности не только за деяния, совершенные на посту, но и в любое другое время. Речь также идет о запрете на допросы и обыски.

Статус неприкосновенности также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж.

Кроме того, усложнилась процедура лишения неприкосновенности бывших президентов. В частности, теперь для этого необходимо получить согласие

не только обеих палат парламента, но и верховного и конституционного судов. Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов.

Ранее бывшего президента не могли привлечь к ответственности за действия, совершенные во время нахождения в должности.