Верховный суд согласился с увольнением «золотой судьи» Хахалевой

Верховный суд России признал законным увольнение «золотой судьи» Елены Хахалевой за дисциплинарный проступок. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает ТАСС.

Суд согласился с решением Высшей квалификационной коллегии и отказал в удовлетворении жалобы Хахалевой. В пресс-службе суда также отметили, что сама Хахалева на заседании отсутствовала, поскольку находилась в больнице.

28 июля 2020 года сообщалось, что Елену Владимировну Хахалеву отчислили из штата судей в связи с досрочным прекращением полномочий из-за дисциплинарного проступка.

Было установлено, что судья отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять дел.

Скандал с Хахалевой разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы ее дочери с сотрудником управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии были звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Сообщалось, что праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов.