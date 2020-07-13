«Золотую судью» Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий

В Москве скандально известную «золотую судью» из Краснодарского края Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий. Об этом в понедельник, 13 июля, со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Президиум принял решение привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности и лишить ее первого квалификационного класса за проступок. Судья не являлась на заседания коллегии, ссылаясь на болезнь, а позже из-за госпитализации в больницу в связи с коронавирусом.

Скандал с Хахалевой разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети опубликовали видео с состоявшейся 10 июня того же года свадьбы ее дочери с сотрудником управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии присутствовали звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Сообщалось, что праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов.

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