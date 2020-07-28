Лишенную статуса «золотую судью» Хахалеву уволили из суда

Лишенную судейского статуса судью Елену Хахалеву, известную как «золотая судья», уволили из Краснодарского краевого суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Елена Владимировна Хахалева отчислена из штата судей, согласно приказу председателя Краснодарского краевого суда от 23 июля 2020 года, в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка.

13 июля Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение досрочно лишить Хахалеву полномочий. Таким образом, ее привлекли к дисциплинарной ответственности за проступок. Судья не являлась на заседания коллегии, ссылаясь на болезнь, а позже из-за госпитализации в больницу в связи с коронавирусом.

Скандал с Хахалевой разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети опубликовали видео с состоявшейся 10 июня того же года свадьбы ее дочери с сотрудником управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии присутствовали звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Сообщалось, что праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

В ноябре 2018 года Хахалеву сняли с должности председателя коллегии, а в 2019 году новый председатель Краснодарского краевого суда отстранил ее от ведения судебных процессов.

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