«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрывать сведения о доходах и имуществе

Скандально известная «золотая судья» Елена Хахалева отказалась раскрывать сведения о доходах и принадлежащем ей имуществе. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сведения о доходах судей были опубликованы на сайте Краснодарского краевого суда в целях борьбы с коррупцией. При этом из 138 служителей Фемиды свои доходы обнародовали лишь 84 человека. Все остальные, включая Хахалеву, скрыли сведения о доходах и имуществе.

Скандал с Хахалевой разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети опубликовали видео с состоявшейся 10 июня того же года свадьбы ее дочери с сотрудником управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. На праздничном мероприятии присутствовали звезды эстрады, в том числе Валерий Меладзе и Николай Басков. Сообщалось, что праздник обошелся в два миллиона долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

В результате совет судей Краснодарского края провел проверку, в ходе которой выяснилось, что расходы на свадьбу дочери судьи Хахалевой составили пять миллионов рублей. Заказчиком мероприятия выступил отец невесты, бывший муж судьи Роберт Хахалев. Все платежные документы были выставлены на его имя.

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