Устроившую шикарную свадьбу судью взяли под госохрану из-за угроз

Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву взяли под госохрану из-за поступающих ей угроз. Об этом председатель суда

Александр Чернов рассказал главе Высшей квалификационной коллегии судей Николаю Тимошину, передает «Право.ру».

По данным издания, Тимошин поинтересовался у Чернова судьбой Хахалевой, которую СМИ заподозрили в фальсификации документа о получении высшего юридического образования. На это тот ответил, что Хахалевой стали мстить за ее профессиональную деятельность и писать на нее жалобы.

Чернов добавил, что написал по ситуации с Хахалевой запрос председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В августе он получил ответ от ведомства, в котором говорилось, что по результатам проверки нарушений не нашлось, диплом признали подлинным, а саму судью взяли под госохрану из-за угроз.

15 июля 2017 года в сети опубликовали видео с состоявшейся 10 июня того же года свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда. Отмечалось, что мероприятие, на котором присутствовали звезды эстрады, в их числе Валерий Меладзе и Николай Басков, якобы обошлось в два миллиона долларов. Телеведущий Андрей Караулов рассказал, что артисты получили за свои выступления около 400 тысяч евро, а одним из подарков молодоженам стал автомобиль Bentley. Избранником дочери Хахалевой стал сотрудник управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

В ходе разразившегося скандала в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

Совет судей Краснодарского края провел проверку и выяснил, что свадьбу оплатил муж Хахалевой и расходы составили всего пять миллионов рублей. Звезды эстрады выступили бесплатно.

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