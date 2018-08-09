Устроившая дочери шикарную свадьбу судья оказалась чиста перед следователями

Следователи отказались возбуждать уголовное дело против судьи Краснодарского суда Елены Хахалевой, оказавшейся в центре скандала после шикарной свадьбы ее дочери, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, правоохранительные органы проверили подлинность диплома об образовании Хахалевой.

«Признаков преступления в ходе проверки не обнаружено, в связи с чем в возбуждении уголовного дела было отказано», — сказал собеседник агентства.

15 июля 2017 года в сети опубликовали видео с состоявшейся 10 июня того же года свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда. Отмечалось, что мероприятие, на котором присутствовали звезды эстрады, в их числе Валерий Меладзе и Николай Басков, якобы обошлось в два миллиона долларов. Телеведущий Андрей Караулов рассказал, что артисты получили за свои выступления около 400 тысяч евро, а одним из подарков молодоженам стал автомобиль Bentley. Избранником дочери Хахалевой стал сотрудник управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

В ходе разразившегося скандала в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.

Совет судей Краснодарского края провел проверку и выяснил, что свадьбу оплатил муж Хахалевой и расходы составили всего пять миллионов рублей. Звезды эстрады выступили бесплатно.

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