США ввели санкции против Кадырова и его окружения

США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Причиной для этого называют нарушение человеческих прав. Список лиц и фирм, попавших под санкции, опубликован на cайте министерства финансов США.

Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского. В новой редакции оказались пять человек. Четверо из них — граждане РФ: спортсмен Тимур Дугазаев, представитель Кадырова в Европе, помощник Кадырова по силовому блоку Даниил Мартынов, полномочный представитель Чечни при российском президенте Зийяд Сабсаби, и командир особого полка чеченской ППС и глава секретариата Кадырова Вахит Усмаев. Вместе с ними в списке оказался тренер лошадей Кадырова Симар Сатиш.

В списке компаний, которых коснутся новые ограничения — фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат» и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест»

Под одновременное расширение списка также попали три жителя Гаити и пять человек, связанных с йеменскими хуситами.

По данным Reuters, синхронно с США санкции против лиц и организаций, связанных с нарушениями человеческих прав в Чечне, ввела Великобритания. В британском списке значится бывший глава полиции города Аргун Аюб Катаев и заместитель министра внутренних дел республики Апты Алаудинов. Отдельно как ответственный за пытки и другие преступления против представителей сексуальных меньшинств там указан спецотряд быстрого реагирования «Терек».

Летом 2020 года, после очередных западных санкций, Рамзан Кадыров заявил, что другие жители республики, вслед за ним, хотят оказаться в санкционных списках.