Кадыров пообещал жестоко и беспощадно «бить» оппонентов с Запада

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об информационной кампании против властей республики. В публикации «ВКонтакте» он рассказал о встрече с министром информации и печати региона Ахмедом Дудаевым и пообещал «бить» оппонентов с Запада правдивой информацией.

«Западные институты предпринимают малоэффективные, но настойчивые попытки вызвать общественное недовольство и разобщить власть с народом», — отметил руководитель Чечни. По его мнению, в «эту игру» пытаются втянуть и Белоруссию.

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Глава республики похвалил министра за эффективную информационную политику внутри региона. «В этой информационной борьбе наше основное оружие — это правда. И мы будем бить ею наших оппонентов жестоко и беспощадно!» — добавил Кадыров.

Он подчеркнул, что подобные попытки не являются новыми и что «такую же карту уже разыграли» в Сирии, Ливии, на Украине, используя «кучку предателей, продавшихся Европе». Он утверждает, что в республике пресекаются провокации в информационном пространстве.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть в санкционный список США. Он подчеркнул, что ни его самого, ни других жителей республики невозможно напугать санкциями.

Кадыров несколько лет находится в санкционном списке США. Его внесли туда на основании закона Магнитского, позволяющего американским властям вводить персональные ограничения в отношении ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России лиц. Санкции запретили главе Чечни въезд в США и заморозили его активы. С 2014 года Кадыров включен в санкционный список Евросоюза.