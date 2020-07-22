Кадыров назвал слабаками наложивших на него санкции американцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабаками чиновников Госдепартамента США, наложивших на него санкции. Об этом он заявил в видео, опубликованном в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный».

«США придумали еще одну санкцию, чтобы с женщинами начать войну. Не знаю, при чем тут моя дочь, жена. (...) Эх, вы, слабаки», — заявил Кадыров, комментируя внесение в черный список США не только его самого, но и членов семьи главы республики.

Ранее Кадыров ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео о введении в отношении его новых ограничений, предложив наложить их не только на его жену и двух дочерей, но и на 12 других детей политика. Кроме того, по словам чеченского лидера, тот факт, что его жена и дети были включены в черный список наряду с ним, демонстрирует «истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов». «Жители региона поддерживают меня, в чем вы можете воочию убедиться, просто приехав в республику, а не принимая решения из-за океана», — добавил глава Чечни.

О введении новых ограничений в отношении Кадырова Помпео заявил 20 июля. В частности, чеченскому лидеру теперь запретят въезд на территорию страны (это уже предусмотрено более ранними американскими санкциями в отношении главы Чечни). По словам Помпео, глава Чечни нарушил права человека в республике и использовал в качестве оправдания своим действиям пандемию коронавируса.