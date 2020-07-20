Кадыров ответил насчет санкций США и показал 14 своих детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении его в черный список, предложив ввести санкции не только против его жены и двух дочерей, но и 12 других детей политика. Об этом он написал в своем Telegram-канале, приложив фото со своими 14 детьми, женой и, предположительно, внуком.

«Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны [жены Кадырова — прим. «Ленты.ру»] или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи», — написал Кадыров, подчеркнув, что на защиту чести и достоинства страны готов встать любой чеченец.

Кроме того, по словам Кадырова, тот факт, что его жена и дети были включены в черный список наряду с ним, демонстрирует «истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов». «Жители региона поддерживают меня, в чем вы можете воочию убедиться, просто приехав в республику, а не принимая решения из-за океана», — добавил глава Чечни.

Ранее госсекретарь США заявил о введении новых ограничений в отношении Кадырова — в частности, ему запретят въезд на территорию страны (это уже предусмотрено более ранними американскими санкциями в отношении главы Чечни — прим. «Ленты.ру»). По словам Помпео, глава Чечни нарушил права человека в республике и использовал в качестве оправдания своим действиям пандемию коронавируса.

Кадыров уже не в первый раз оказывается в санкционном списке США. Его внесли туда также в 2017 году на основании закона Магнитского, позволяющего американским властям вводить персональные ограничения в отношении ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России лиц. Санкции запретили главе Чечни въезд в США и заморозили его активы. Кроме того, с 2014 года Кадыров включен в санкционный список Евросоюза за поддержку ополчения в Донбассе.

В 2019 году США ввели санкции и в отношении нескольких человек из окружения главы Чечни — земляка и одноклассника Кадырова, командира спецотряда «Терек» полковника Абузайда Висмурадова и председателя чеченского правительства Муслима Хучиева, которому руководитель республики неоднократно временно передавал свои полномочия на время отсутствия.