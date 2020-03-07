Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Комментируя публикации об интересе американских политиков к его деятельности в ближневосточных странах и слежке со стороны властей США за ним в этом регионе, Кадыров подчеркнул, что он не имеет никакого бизнеса ни в России, ни за рубежом и не владеет счетами в иностранных банках. «Мне некогда этим заниматься», — добавил глава республики.

Инвестиции из ОАЭ в Чечню идут на социальные проекты, например, на строительство международного университета в Грозном, уточнил Кадыров. «Это все делается для народа, о правах которого якобы печется Госдеп», — объяснил политик.

По его словам, доходы, полученные с конного спорта и скачек в ОАЭ, уходят на оплату работы персонала и содержание лошадей. Кадыров сообщил, что продал почти половину имевшихся у него скакунов и распределил полученные от сделок деньги между детьми. Соответствующие данные глава Чечни пообещал отразить в своей декларации.

Вся галерея ««Видно, как мало моих родственников в правительстве»» Продолжить Хамзат Кадыров Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС 1 /11

«Голос Америки» 7 марта опубликовал выдержки из переписки представителя Госдепартамента США с конгрессменами Томом Малиновски и Джо Уилсоном, в которой политики предположили, что санкционный режим, установленный в отношении Кадырова, нарушают его дела и «растущие связи» на Ближнем Востоке. В частности, американские законодатели напомнили о частых поездках главы Чечни в ОАЭ и инвестициях организаций этой страны в республику. В Госдепе ответили, что следят за делами Кадырова и в этом регионе и намерены обсудить с эмиратскими коллегами важность привлечения главы Чечни к ответственности.

США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список в 2017 году на основании так называемого закона Магнитского, который позволяет американским властям вводить персональные ограничения в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Санкции запрещают главе Чечни въезд в Соединенные Штаты и замораживают его активы. Кроме того, с 2014 года Кадыров включен в санкционный список Евросоюза за поддержку ополчения в Донбассе.

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