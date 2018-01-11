Кадыров ответил на призыв Госдепа избегать поездок в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Госдепартамента США включить Россию в список стран, которые не рекомендуется посещать американским гражданам. Отношение к ситуации он высказал в своем Telegram-канале в четверг, 11 января.

«Там, где появляются американцы, нет, не обычные граждане США, не бизнес-партнеры, а те, кто несет "демократическую миссию", начинаются войны, конфликты и смерти. Провоцируя военные конфликты на Ближнем Востоке, сея вражду и ненависть в разных государствах, США давно стали самым опасным государством. По их вине гибнет мирное население на Востоке, а Европа перегружена беженцами и беглыми террористами», — написал Кадыров.

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Глава республики предположил, что при помощи подобных политических шагов власти Соединенных Штатов пытаются компенсировать ослабление своих позиций на мировой арене. «Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр Госдепа», — добавил он.

Рекомендации для американцев, которые собираются посетить ту или иную страну, Госдеп США опубликовал на своем сайте 10 января. В документе уточняется, что в России граждане США часто становятся жертвами вымогательств и насилия со стороны чиновников и стражей порядка. В особенности путешественникам рекомендовали воздержаться от посещения Чечни, Ингушетии и Дагестана из-за «продолжающихся гражданских беспорядков и актов терроризма».

В конце марта Госдеп призвал американцев отказаться от поездок в Турцию.

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