Кадыров рассказал о ненависти США к его лошадям

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Палата представителей США, которая приняла законопроекты против российской власти, открыто добивается ухудшения отношений между странами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, поводом для законопроекта стало расследование убийства Бориса Немцова, а самого чеченского лидера обвинили в том, что он хорошо отзывался об одном из обвиненных Зауре Дадаеве. Он отметил, что имеет «полное право на такое мнение» и безразличен к решениям американских законодателей.

Кадыров добавил, что США своей политикой стремятся «поставить Россию на колени», но у них «ничего не получится», так как у страны есть «миллионы преданных сынов». Он также обратил внимание, что документ требует отследить его активы за рубежом, однако признался, что у него никогда их не было. «В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам», — заключил Кадыров.

Палата представителей одобрила ряд документов, направленных против российской власти, в том числе резолюцию с осуждением Москвы за сокрытие подробностей об убийстве Немцова. Конгрессмены потребовали от Кремля провести международное расследование преступления, а от американских властей — ввести санкции против предполагаемых заказчиков и исполнителей.

Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По подозрению в убийстве были арестованы бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и братья Анзор и Шагит Губашевы. Все они признаны виновными и получили от 11 до 20 лет тюремного заключения.

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