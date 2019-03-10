Кадыров возмутился попыткой американского дипломата пронести мину в багаже

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал инцидент с сотрудником посольства США в Москве, пытавшимся пронести в багаже мину в аэропорт Шереметьево, провокацией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Кадырова, дипломат действовал по «высочайшему поручению» и таким образом проверял систему безопасности аэропорта. Он также выразил уверенность в том, что мотивы инцидента обязательно станут известны.

Кроме того, Кадыров возмутился реакции США на произошедшее. «Вот тебе бабушка и Юрьев день! Мина в багаже, какой бы она ни была, а угрозы нет!», — написал он.

Американский дипломат с миной в багаже был задержан в Шереметьево 9 марта. Он направлялся в Лондон, однако из-за инцидента опоздал на рейс, и ему переоформили билет в Нью-Йорк. В российском МИД назвали случившееся провокацией. Государственный департамент США заявил, что мина не представляла опасности, поэтому инцидент исчерпан.

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