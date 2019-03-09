В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину

Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом сообщили в МИД России, передает ТАСС.

Снаряд выявили на входе с улицы в терминал D и изъяли, после чего американец вылетел в Нью-Йорк. Взрывотехники подтвердили, что это действительно мина. Несмотря на то, что взрывчатого вещества в ней не было, его следы нашли внутри корпуса.

На Смоленской площади заявили, что дипмиссия США извещена об инциденте. Москва называет произошедшее провокацией. «С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, он просто не мог не понимать, что мина в багаже — это очень серьезно», — сказали в ведомстве.

«Надеемся, что посольство США разъяснит поведение своего работника», — цитирует РИА Новости представителя российского МИД.

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