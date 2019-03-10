США оправдали положившего в багаж мину дипломата

Государственный департамент США заявил, что мина, найденная в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, была безвредной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Госдепа, власти страны знают об этом инциденте. Он пояснил, что ситуация исчерпана, поскольку мина не представляла опасности для пассажиров. Чиновник подтвердил, что дипломат покинул Россию после того, как у него изъяли мину.

9 марта сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества. Взрывотехники подтвердили, что это действительно мина, и обнаружили следы взрывчатого вещества внутри корпуса.

Дипломат заявил, что приобрел мину для личной коллекции. Находку изъяли, после чего он смог вылететь в Штаты.

Российский МИД назвал произошедшее провокацией. В ведомстве подчеркнули, что США уделяют повышенное внимание безопасности полетов после событий 2001 года, поэтому сотрудник дипмиссии «не мог не понимать, что мина в багаже — это очень серьезно».

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