Появились подробности инцидента с американским дипломатом и миной в Шереметьево

Фамилия сотрудника посольства США в Москве, который пытался пронести в багаже мину в аэропорт Шереметьево — Уильямс (Williams S.C.). Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Утром 9 марта на входе в Шереметьево в вещах 24-летнего американца обнаружили мину со взрывателем. Пассажир направлялся в Лондон. На место были вызваны взрывотехники, которые в ходе экспресс-теста не обнаружили на корпусе мины взрывчатых веществ. Дипломат улетел без нее.

Как утверждают в МИД России, следы взрывчатки все-таки были в корпусе мины. Сам сотрудник посольства пояснил, что купил орудие для личной коллекции. Из-за инцидента он опоздал на рейс, и ему переоформили билет в Нью-Йорк.

В российском МИД назвали случившееся провокацией. Государственный департамент США заявил, что мина не представляла опасности, поэтому инцидент исчерпан.

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