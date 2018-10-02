Американцы предложили россиянам посоревноваться в выдаче виз

Министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил россиянам и американцам посоревноваться в выдаче виз. Об этом сообщает РИА Новости.

Он удивился, узнав, что в России недовольны тем, что американская сторона не выдает визы российским гражданам, и предложил провести дружеские соревнования.

«Гарантируем, что в 2019 году американское посольство и консульство выдадут в два раза больше виз, чем российское консульство и посольство в Америке американским гражданам», — уточнил Йодер.

Министр также добавил, что победа не имеет значения, так как обе страны будут в плюсе из-за выросшего потока туристов.

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Ранее в сентябре эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, в каких близлежащих странах россияне могут получить визу в США быстрее всего. Оказалось, что самый короткий срок ожидания визы в Армении — чуть больше месяца. По данным туроператоров, в Ереване сейчас есть даты для собеседования в октябре.

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