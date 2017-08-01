Российских туристов обеспокоила опасность задержек с выдачей виз в США

Россияне обеспокоились возможными задержками с выдачей виз в США и начали интересоваться заблаговременным оформлением разрешения на въезд в данную страну. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает «Интерфакс».

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, компании почувствовали реакцию путешественников, как только появилась информация о сокращении персонала дипмиссий США в РФ. По данным турбизнеса, граждане, планирующие поездку грядущей зимой или весной 2018 года, стали уточнять, не стоит ли подать документы на визу прямо сейчас.

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В компании America Travel рассказали, что россияне в последнее время чаще обращаются за разрешением на въезд в Америку заранее. Это может быть причиной того, что и сроки записи на собеседование в посольство США с апреля стали увеличиваться — сначала до трех недель, потом до пяти и в какой-то момент дошли до 46 дней, пояснили специалисты.

В «Американской компании путешествий» опасаются, что из-за ухудшения отношений Москвы и Вашингтона время оформления визы может увеличиться еще больше. Представители туроператора «Русский экспресс» сказали, что за последнюю неделю (24-30 июля) запросов на поездки в США стало меньше. В компании это связали с обострением конфликта между властями двух стран.

Сотрудники ряда туроператоров отметили, что некоторые клиенты спрашивают, не будет ли у них проблем с визой и не могут ли их впоследствии выслать из США.

В конце июля бывший американский посол в РФ Майкл Макфол предрек, что сроки оформления разрешения на въезд в Штаты могут вырасти до нескольких недель или даже месяцев. Экс-дипломат связал такой прогноз с грядущим сокращением числа сотрудников дипмиссий США в России на 755 человек. Президент РФ Владимир Путин анонсировал подобные меры в ответ на новые санкции Вашингтона.

