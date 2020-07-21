Кадыров пригласил Помпео в Чечню поговорить

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майкла Помпео посетить республику, чтобы поговорить и выяснить, «кто какие права нарушает». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале телеканала «Грозный».

Кадыров отмечает, что в его родовом селении, куда он приехал после включения его в очередной санкционный список, очень красиво.

Ранее глава Чечни ответил фотографией с ручными пулеметами на заявление госсекретаря США о внесении его в черный список. Опубликованный в своем Telegram-канале снимок Кадыров сопроводил подписью: «Помпео, мы принимаем бой».

Кадыров также предложил ввести санкции не только против его жены и двух дочерей, но и 12 других его детей. По словам Кадырова, тот факт, что его жена и дети были включены в черный список наряду с ним, демонстрирует «истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов».

20 июля Помпео обвинил Кадырова в нарушении прав человека в республике.