Кадыров посчитал себя достойным Нобелевской премии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает себя достойным Нобелевской премии за борьбу с терроризмом в регионе. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Россия 1», пишет «Интерфакс».

Он отметил, что преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев. Он добавил, что в то же время США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке. «А они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!» — посетовал Кадыров.

По словам главы Чечни, благодаря президенту России Владимиру Путину в регионе удалось навести порядок. «Мирно живем, развиваемся. 1,5 миллиона населения спокойно живет, и чувствуем себя как дома. В Афганистане, Ливии каждый день убивают людей», — заметил он.

Ранее Кадыров заявил о желании чеченцев попасть в санкционный список США после того, как против него ввели ограничительные меры. Он подчеркнул, что ни его самого, ни других чеченцев невозможно напугать санкциями.

20 июля Госдеп США внес Кадырова, его жену и двух дочерей в черный список. Чеченского лидера обвиняют в нарушениях прав человека в республике: по словам госсекретаря Майка Помпео, он использовал пандемию COVID-19 для оправдания своих незаконных действий. Кадыров ответил фотографией с ручными пулеметами и назвал сотрудников Госдепа слабаками.