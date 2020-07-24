Кадыров решил ввести все доступные санкции против Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что решил ввести все доступные ему санкции против госсекретаря США Майка Помпео. Об этом он заявил во время совещания по вопросу экономической ситуации в регионе, передает «Интерфакс».

В ходе выступления Кадыров отменил свое приглашение Помпео приехать в Чечню. «Все, отменяю приглашение и объявляю вести все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов», — сказал он.

Глава Чечни также удивился тому факту, что ограничения были введены против его жены, «которая не лезет в политику» и против дочерей, которые, по его мнению, не должны отвечать за «грехи своего отца».

По его словам, введение санкций означает, что его считают влиятельной фигурой международного уровня. «Мы наоборот должны гордиться. Значит нас знают», — сказал он.

20 июля Госдеп США внес Кадырова, его жену и двух дочерей в черный список. Чеченского лидера обвиняют в нарушениях прав человека в республике: по словам госсекретаря Майка Помпео, он использовал пандемию COVID-19 для оправдания своих незаконных действий. Кадыров ответил фотографией с ручными пулеметами и назвал сотрудников Госдепа слабаками.