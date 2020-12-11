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Президент «Ахмата» отреагировал на санкции США против Кадырова

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Магомед Даудов
Магомед Даудов
Фото: РФК «Ахмат»

Президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов отреагировал на санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и связанных с ним компаний, в том числе и команды. Его слова приводятся на сайте грозненцев.

Даудов заявил, что санкции не коснутся работы команды, так как они не пользуются услугами американских банков и не связаны с услугами местных футболистов и тренеров. Он посчитал, что США продемонстрировали свою слабость, показав, что боятся «Ахмата». «Играли, играем и будем играть впредь, как обычно. "Ахмат" — сила!» — подытожил глава команды.

10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за «нарушений прав человека». Кроме футбольного клуба под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, клуб MMA «Ахмат», промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест». Кадыров назвал санкции «дебилизмом».

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Они набрали 25 очков в 17 матчах.

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