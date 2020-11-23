Александр Емельяненко рассказал о жизни в золотой клетке в Чечне

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о жизни в Чечне. Его слова приводит Vseprosport.

Емельяненко заявил, что сейчас живет в Москве, и это не приносит ему удовольствия, поэтому он договаривается с руководством Чечни о возвращении в регион. «Здесь — решение вопросов и проблем. Очень сильно это дергает. В Чечне я занимался только спортом, жил в золотой клетке. Лучше буду жить там, в спокойном регионе. Заниматься спортом и побеждать», — заявил боец.

В прошлом году Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. Боец неоднократно выкладывал фотографии с занятий по боксу с Кадыровым, а в декабре прошлого года они провели совместный спарринг.

В последнем поединке Емельяненко проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову нокаутом. Бой состоялся 24 июля в рамках турнира ACA 107.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 и RCC. В активе тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях.