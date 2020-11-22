Емельяненко отреагировал на идею наградить Нурмагомедова званием Героя России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на идею наградить коллегу Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. Об этом сообщает Vseprosport.

«Он молодец, сделал очень много для смешанных единоборств. Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко», — отметил спортсмен. Он также добавил, что Нурмагомедов слишком рано закончил карьеру. По мнению бойца, россиянин еще мог бы провести порядка десяти боев.

4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Против инициативы высказалась трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина. К ней присоединились боец Александр Шлеменко, а также бывшие боксеры Константин Цзю и Николай Валуев.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Спортсмен лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед и ни одного поражения.